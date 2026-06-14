Украинска журналистка: Невзоров продаваше един и същ апартамент по 2 или 3 пъти

Собственикът на корпорация „КУБ" Олег Невзоров е извършвал имотни измами и в Украйна, а потърпевшите са стотици. Разследващият журналист от Одеса Ирина Гриб разказва пред bTV за част от злоупотребите, а бизнесменът дори ѝ предлага подкуп.

Ирина Гриб е разследващ журналист и блогър в Украйна повече от 20 години. Разказвала е за измамни схеми, включително и за такива с участието на собственика на корпорация „КУБ" Олег Невзоров. Едни от най-големите му проекти в Украйна – „Аквамарин" и „Гагарин", са обект на съдебни производства заради финансови измами и злоупотреби. „И се появява Олег, който казва: „Имам хора в министерствата на България, имам прекрасни отношения с кмета на Варна, имам всички връзки, имам страхотни отношения със спецслужбите в България, аз решавам всичко и ще строим тук огромни, огромни проекти". Там бяха пренесени много пари. Хората изнесоха парите си, защото беше такъв момент, когато трябваше тези пари някъде да се инвестират и да си запазят активите", разказва тя

„Познавам Олег Невзоров отдавна. Той обединяваше апартаменти и им даваше различни номера. Продаваше един и същ апартамент на различни хора по два или три пъти. Затова хората се обърнаха към съда. Те са загубили парите си. Загубили са домовете си. С тези три обекта в Одеса – „Гагарин 1", „Гагарин 2" и „Аквамарин", Невзоров спечели първите си пари. След това реши да се занимава със строителство", казва Ирина Гриб.

Журналистката посочва още, че зад името Олег Невзоров се крие човек, който има умението да убеждава хората и да ги привлича на своя страна.