ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бордът по туризъм дарява на държавата домейните за...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23041977 www.24chasa.bg

Единственият кандидат за поста Ивелина Тодорова спечели изборите за кмет на село Орешник с 89,7%

876
Окончателната избирателна активност в село Орешник е била 24,5%. СНИМКА: "24 ЧАСА"

Независимият кандидат Ивелина Тодорова, издигната от Инициативен комитет, спечели предсрочните частични избори за кмет на тополовградското село Орешник с 89,7%. Тя бе и единствен претендент за поста.

От упражнилите си правото на глас 98 от общо 400 регистрирани избиратели, или окончателна избирателна активност 24,5%, Тодорова получава 87 гласа. Десет са са избрали опцията "Не подкрепям никого", а една бюлетина е невалидна, съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Тополовград Мирослав Тумбалов.

Не са регистрирани жалби или сигнали за нередности по вота. Той започна в спокойна обстновка.

До изборите се стигна, след като предишният кмет Иван Ятакчиев подаде оставка. На 17 февруари ОИК прекрати предсрочно пълномощията му. 

 

 

Окончателната избирателна активност в село Орешник е била 24,5%. СНИМКА: "24 ЧАСА"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)