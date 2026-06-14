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Независимият Михаил Въжаров е новият кмет на радомирското село Долна Диканя

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Избори СНИМКА: Георги Палейков

Независимият кандидат Михаил Въжаров е новият кмет на радомирското село Долна Диканя. Това съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия Катя Иванова.

Въжаров е получил 119 гласа срещу 98 за Емил Колев. Гласували са общо 221 избиратели от 326 души. На частичните избори в населеното място се е гласувало само с хартиени бюлетини. Няма сигнали за възникнали нарушения по време на целия изборен ден, уточни Катя Иванова.

Двама бяха кандидатите, които участваха в частичните избори за кмет на село Долна Диканя, община Радомир – независимият кандидат Михаил Въжаров, издигнат от инициативен комитет, и Емил Колев от ГЕРБ.

До вота се стигна след кончината на дългогодишния кмет на селото Елинчо Колев. С решение на Общинския съвет в Радомир за временно изпълняващ длъжността бе назначен Георги Георгиев, който досега беше кметски наместник на село Горна Диканя.

Избори СНИМКА: Георги Палейков

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