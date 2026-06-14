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Иванка Иванова е избрана за кмет на старозагорското село Бъдеще

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12 кметове се избираха на частичните избори в страната днес. СНИМКА: "24 ЧАСА"

Единственият кандидат за кмет на днешните частични предсрочни избори за кмет на старозагорското село Бъдеще – Иванка Иванова беше избрана за поста. Това съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия Теодора Крумова.

На изборите за кмет гласуваха близо половината от имащите право на глас.

До изборите се стигна след решение на Общинската избирателна комисия от 13 февруари, с което беше анулирано издаденото удостоверение за кмет на Иванка Иванова и бяха прекратени предсрочно пълномощията ѝ. 

По време на февруарското заседание на Общинския съвет в Стара Загора за временно изпълняващ длъжността беше избрана Илияна Неделчева.

12 кметове се избираха на частичните избори в страната днес. СНИМКА: "24 ЧАСА"

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