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Балотаж ще определи новия кмет на Чинтулово

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Избори Снимка: Дияна Райнова

Балотаж ще определи новия кмет на село Чинтулово, след като никой от кандидатите не успя да събере необходимите гласове на проведения днес вот, съобщи за БТА председателят на секционната избирателна комисия Щилян Ганчев.

По предварителни данни кандидатът на ГЕРБ Димитър Илиев е получил 318 гласа, а кандидатът на „Левицата“ Христо Ганев – 310 гласа. Останалите действителни гласове са разпределени между Димитър Темелков от „Възраждане“ и Михаил Петров от коалиция „БСП – Обединена левица“.

Общо 733 избиратели са упражнили правото си на глас. Недействителните бюлетини са около 40. 

Машинното гласуване е било използвано ограничено, като с машина са подадени около 15 гласа.

Окончателните резултати ще бъдат обявени след обработката на всички изборни книжа от Общинската избирателна комисия.

Изборният ден премина спокойно и без нарушения при засилено присъствие на служители на полицията и жандармерията.

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