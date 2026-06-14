ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България: Трябва да забравим, че мина...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23042270 www.24chasa.bg

Почина депутатът от ОДС Димитър Йорданов

3344
Димитър Йорданов Снимка "Борба"

Почина председателят на Ловно-рибарското дружество "Сокол 1884" и бивш депутат Димитър Йорданов, съобщи "Борба".

Тъжната новина сподели журналистът и общественик Ангел Ганцаров.

Димитър Йорданов е роден на 23 април 1964 г. в с. Обединение, Великотърновско. Йорданов е магистър по икономика на строителството и по държавни и общински финанси. Като ловец членува в ЛРД-Въглевци към ЛРС-Велико Търново, дългогодишен председател е на най-старото ловно-рибарско сдружение у нас.

Димитър Йорданов е бил народен представител от ОДС, както и председател на ОбС във Велико Търново.

Димитър Йорданов Снимка "Борба"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)