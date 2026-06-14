Почина депутатът от ОДС Димитър Йорданов

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Почина председателят на Ловно-рибарското дружество "Сокол 1884" и бивш депутат Димитър Йорданов, съобщи "Борба".

Тъжната новина сподели журналистът и общественик Ангел Ганцаров.

Димитър Йорданов е роден на 23 април 1964 г. в с. Обединение, Великотърновско. Йорданов е магистър по икономика на строителството и по държавни и общински финанси. Като ловец членува в ЛРД-Въглевци към ЛРС-Велико Търново, дългогодишен председател е на най-старото ловно-рибарско сдружение у нас.

Димитър Йорданов е бил народен представител от ОДС, както и председател на ОбС във Велико Търново.