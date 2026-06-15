Д-р Красимир Темнилов, директор на МБАЛ -Пазарджик: Стремим се да се превърнем в притегателен център за млади кадри

Привличаме специалисти от Пловдив и дори София

Много млади специалисти избират да се върнат от по-големи градове именно заради възможността да работят самостоятелно по-бързо, но под ръководство на утвърдени специалисти в своята област, а в МБАЛ-Пазарджик безпорно има такива

• За мен най-важното е никога финансовите затруднения да не се отразяват върху качеството на лечението и сигурността на пациентите.

• Важно е младите хора да изграждат здравна култура още от ранна възраст и за нас е особена отговорност, но и чест да бъдем част от този отговорен процес.

• За съжаление, се случва да ставам обект на фалшиви публикации в интернет пространството, които се разпространяват от медии и лица със съмнителен произход и репутация.Приемам това като неизбежна част от професионалния ми път, който е единствено подчинен на това да осигурим на хората качествена здравна услуга и в същото време медиците ни да имат възможности за развитие.

- Д-р Темнилов, МБАЛ-Пазарджик е утвърдена акредитирана база за практическо обучение на студенти по медицина и специалисти по здравни грижи. Каква е стратегията Ви за превръщането на болницата в толкова успешен мост между академичното образование и реалната практика?

- Стратегията ни е последователна и се основава на развитието на болницата като обучителна база. МБАЛ-Пазарджик е акредитирана за обучение на студенти и специализанти, като целта е те да не бъдат просто наблюдатели, а да участват активно в реалната клинична работа под ръководството на нашите специалисти. Нашата болница е база за практическо обучение и на бъдещи специалисти и по здравни грижи. Отличната акредитационна оценка е показател за високото ниво на практическо обучение в болницата ни. Продължаваме да работим за разширяване на обучителните възможности, обновяване на базата и създаване на среда, близка до университетските клиники. Това включва и привличане на млади лекари чрез възможности за специализация в различни специалности,така че да се превърнем в притегателен център за млади кадри.

- Лечебното заведение предлага акредитирани програми за специализация на лекари в над 20 направления, включително дефицитни сфери като неонатология, микробиология и трансфузионна хематология. С какви стимули, извън осигурените стипендии, успявате да мотивирате младите лекари да изберат точно МБАЛ-Пазарджик?

- Много млади специалисти избират да се върнат от по-големи градове именно заради възможността да работят самостоятелно по-бързо, но под ръководство на утвърдени специалисти в своята област, а в МБАЛ-Пазарджик безпорно има такива. На студентите по здравни грижи се осигурява възможност за стипендия по времето на обучение. При нас специализантите дават и дежурства в Спешно отделение и по този начин трупат много практични знания в не една област на медицината.

- Освен че привличате кадри, Вие активно „инвестирате" в бъдещото поколение чрез сериозна социална политика – безплатни прегледи, изнесени лекции в училищата, подкрепа на каузи, свързани с безопасността на децата. Как се вписват тези социални активности в общата Ви визия за модерно здравеопазване? Как реагира местната общност на тези усилия и променя ли се здравната култура в региона?

- За мен профилактиката и информираността са също толкова важни, колкото и самото лечение. Повече от година вече организираме безплатни прегледи по селата чрез кампанията "Здраве близо до теб", кръводарителските кампании също са нещо много важно и мисля, че в тази сфера има много какво да се помисли. За съжаление с всяка изминала година доброволните кръводарители стават все по-малко, но именно затова ние продължаваме усилията си по организиране на такъв тип социалноотговорни кампании важни за цялото ни общество.

Що се отнася до образователните инициативи по училища и детски градини това е инициатива, която се реализира по идея на наш млад специализант-д-р Димитър Бакалов, но каузата му привлече и други колеги. Радвам се, че друга наша кампания срещу модерните вредности беше забелязана и от Социалното и Здравото министерство и се превърна в национална кампания. Важно е младите хора да изграждат здравна култура още от ранна възраст и за нас е особена отговорност, но и чест да бъдем част от този отговорен процес.

- Управлявате болницата от месец ноември 2019 г., а сега сте в своя втори мандат. Какви са предизвикателствата, с които се сблъскахте до момента?

- Работим в силна конкуренция с частни лечебни заведения в град Пазарджик и областта. Няма как да опиша трудностите с няколко думи, защото това беше и периодът на ковид пандемията. Политическата несигурност в страната оказа влияние и на сектор здравеопазването. Въпреки многобройните предизвикателства, МБАЛ-Пазарджик успява да поддържа финансова стабилност, да е на печалба за седма поредна година и да няма просрочени задължения към партньори и институции, нямаме и забавяне на трудови възнаграждения.

За съжаление, се случва да ставам обект на фалшиви публикации в интернет пространството, които се разпространяват от медии и лица със съмнителен произход и репутация. Тези публикации не само че са лишени от всякаква истинност и категорично нямат нищо общо с действителността, но съдържат и злонамерени нападки. Въпреки това, приемам тези действия като неизбежна част от професионалния ми път, който е единствено подчинен на това да осигурим на хората качествена здравна услуга и в същото време медиците ни да имат възможности за развитие.

- Кадровият дефицит при медицинските специалисти е сериозна криза в мащабите на цяла Европа. Как се справяте с този натиск на местно ниво и къде усещате най-остро липсата на кадри в момента?

- При нас няма свободни щатове за лекари. Това, което е още по-важно, е че привличаме и при нас работят лекари от Пловдив, София и други градове. Що се отнася до специалистите по здравни грижи свободните места са 24, като повечето са за медицински сестри. Основното предизвикателство е именно техният дефицит, което е ключов проблем в цялата страна. Трудно се привличат и трудно се задържат, особено в по-тежките отделения, където работата е изключително натоварена. Най-голям е недостигът на медицински сестри за Хирургичните отделения, Кардиология, Нефрология и Неврология. Проблемът с недостига на кадри не е изолиран само при нас, а е национален и изисква спешни и дългосрочни мерки. Благодарение на екипа ни обаче имаме възможност и правим бързи реорганизации там, където се налага и благодаря на колегите ми за това, че винаги се отзовават. Така че правим всичко възможно да отговорим адекватно на съвременните предизвикателства в нашия сектор, надявам се успешно.

- Често се коментира темата за системното недофинансиране на болниците в България. Какви са най-големите предизвикателства пред един директор, когато трябва да балансира между ограничените ресурси и нуждата от поддържане на европейско ниво на грижа за пациентите?

- Няма директор на болница в България, който да не се сблъсква ежедневно с този проблем. Истината е, че медицината се развива изключително бързо – навлизат нови технологии, нова апаратура, нови методи на лечение, а очакванията на пациентите напълно основателно са да получават грижи на най-високо ниво. Предизвикателството е да осигуриш всичко това, когато имаш ограничен финансов ресурс. За мен най-важното е никога финансовите затруднения да не се отразяват върху качеството на лечението и сигурността на пациентите. Затова всяко решение трябва да бъде добре премислено – къде да инвестираме, кои дейности да развиваме, как да модернизираме базата и едновременно с това да гарантираме стабилност на лечебното заведение.

Кандидатстваме за повишаване нивото на компетентност на няколко отделения-Хирургично отделение, Нефрологично отделение с диализна структура, Отделение по ортопедия и травматология и Отделение по трансфузионна хематология. Работим за изграждане на Фотоволтаична централа с обща мощност до 1MW, изграждане на болнично вертолетна летище с цел осигуряване на бързо транспортиране на пациенти в тежко състояние. Надяваме се работата по проекта за Спешно отделение да бъде възстановена в най-скоро време.

Искам да привличаме добри и доказани специалисти в различни области, на които да може да предложим добро възнаграждание, но те не търсят само това. Те искат да работят със съвременна апаратура, да имат възможности за развитие и да бъдат част от добър екип.

Затова усилията ни са насочени не само към финансовата устойчивост на болницата, но и към създаването на лечебно заведение, в което хората да искат да останат и да се развиват. И се радвам, че вече имаме повече от десетки примери за това.

Към момента МБАЛ-Пазарджик успява да запази финансова дисциплина, да инвестира в ново оборудване и да надгражда дейностите си. Това не става с едно решение или с усилията само на един човек, а благодарение на работата на целия екип, за което съм благодарен на всички служители на болницата.