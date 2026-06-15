Трайчо Трайков се връща като кмет на район "Средец"

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Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район "Средец", съобщиха от Общинска избирателна комисия – Столична. Трайков е получил 77,33% от гласовете.

С 12,33% избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на район "Средец". Право на глас имаха 28 009 души, по данни от предварителните избирателни списъци. Бяха разкрити общо 43 секции, съобщи БТА.

Кандидатите за кмет на района бяха шестима: Георги Неделчев, издигнат от "Български съюз за директна демокрация", Иван Търпоманов, кандидат на партия "Свобода", Трайчо Трайков, издигнат от коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България", Кирил Нешев, кандидатът на "България Може", Пламена Заячка, издигната от "БСП - Обединена левица", Веселина Йорданова, кандидат на "Възраждане",

Със свое решение ОИК прекрати на 20 февруари предсрочно правомощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец" заради избирането му за служебен министър на енергетиката. Решението е взето след подадено от Трайков заявление, в което той посочва, че е предложен за член на служебния кабинет и ще положи клетва пред Народното събрание.