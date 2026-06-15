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Делян Пеевски: ДПС спечели три от три кметски избори

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Делян Пеевски Снимка: Пресцентър на ДПС

Трима от тримата кандидати за кмет, издигнати от ДПС спечелиха убедителна победа още на първи тур на проведените частични местни избори. 

Това се казва в изявление на лидерът на партията Делян Пеевски, разпространено от пресцентъра. Ето какво още пише в изявлението: 

На първо място искам да благодаря на хората, които ни се довериха за пореден път! Те трябва да знаят, че за нас тяхното доверие е неотменим ангажимент и отговорност, каза лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Той поздрави кмета на кметство Долище, община Кърджали, област Кърджали - Медиха Мустафа, кмета на кметство Дедино, община Ардино, област Кърджали - Орхан Ахмед и кмета на кметство Подайва, община Исперих, област Разград - Керим Ахмед, техните щабове и общинските и областни структури на Кърджали, Ардино, Исперих и Разград.

Делян Пеевски Снимка: Пресцентър на ДПС

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