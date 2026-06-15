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Млади лекари: Атакуват шефовете на болници, за да скрият заплатите на чиновниците

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Студентката по медицина Василена Димитрова

Информацията от Министерство на здравеопазването за заплатите от десетки хиляди евро на шефове на болници бе пусната, за да скрие огромни заплати на чиновници.

Това обяви студентката по медицията Василена Димитрова пред Нова телевизия. Тя бе един от организаторите на протестите на младите лекари за достойно заплащане през миналата година.

В МЗ има 14 шефове на дирекции, които вземат средно 4500 евро като заплата. А най-високата е 9500 евро, обяви тя като се позова на информация от МЗ.

В същото време заплатата на един млад лекар специализант е 800 евро.

Не е редно в администрацията да получават такива пари, а лекарите да се чудят къде да започнат втора работа, за да оцелеят, коментира д-р Дарислав Николов, който е специализант.

Остойностяване на лекарския труд беше включено в програмата на ПБ, но не сме чули как ще се случи, коментира още Василена Димитрова.

Студентката по медицина Василена Димитрова

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