Пламен Абровски: Последните 30 години никой не е обръщал внимание на обикновения човек

"Последните 30 години никой нищо не е правил, никой никога не е обръщал внимание на обикновения човек", това каза пред БНТ министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Той коментира сигналите за натиск върху производители да свалят цените.

"Точно поради тази причина ние обявихме промяната в двата закона, които вече са факт. Не може българският производител да не бъде подмогнат. Когато обявихме инициативата "Кошница с грижа" се появиха сигналите за натиск", обясни Абровски.

Той обясни, че веднага поканил потърпевшите производители.

"Аз ги попитах "защо не дойдохте при мен, защо не ми казахте, аз съм ваш министър, трябва да се грижа за вас". Те отговориха, че за последните 30 години са се наслушали на приказки и никой не се е погрижил за тях. Извикахме двамата производители върху които е оказван търговски натиск, оказа се, че няма нищо общо с "Кошница с грижа". Отидоха в КЗК, те влязоха в своите правомощия и оттук нататък съм убеден, че виновните ще си понесат своите наказания. Търговските вериги едва ли ще посмеят по такъв начин да продължат да го правят", категоричен бе той.