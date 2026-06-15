Късо съединение подпали къща в свищовско село

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Огнеборци изгасиха пожар в къща свищовското село Българско Сливово, започнал от покрива вследствие на късо съединение, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) във Велико Търново.

Сигналът за пожара е получен в 06:19 ч. в неделя. На място е изпратен екип от трима пожарникари и един пожарен автомобил от Районната служба в Свищов.

От дирекцията посочват, че причината за инцидента е късо съединение.

При пожара са унищожени мебели, 75 кв. м покривна конструкция и 50 м ел. инсталация, пише БТА.

През изминалото денонощие звената на противопожарните служби в страната са реагирали на 111 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 71 пожара, няма загинали и ранени, съобщи на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР.