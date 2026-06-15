Шефът на СДВР: Спряхме няколко гонки, хванахме и момче на 15 години да вози родителите си

Столичната полиция ще дава информация на НАП за хора със скъпи коли, за които има съмнения, че нямат доход за тях

Камерите са на видни места

Преди състезание заловили двама, а в колите им - наркотици

Няколко гонки са били спрени по време на акцията на СДВР срещу нелегалните състезания и за намаляване на катастрофите. Това съобщи шефът на столичната полиция Николай Пелтеков. Той обясни, че операцията е след анализ на местата, където се организират подобни състезания, а целта на полицията е да не се стигне до тях. Освен това цялата техника се разполагала на видими места. Това бе едно от изискванията на вътрешния министър Иван Демерджиев - полицаите да не се крият по храстите.

На 12 юни имало събиране до паркинг на магазин в кв. "Люлин". Щяло да има дрифтове, а след това гонки. Още преди те да почнат обаче пристигнали полицаи, които прекратили събирането. Две коли били спрени от движение заради невписан тунинг. Имало и проверки за невръчени глоби, както и алкохол и дрога. В четвъртък пък имало струпване на мотористи в кв. "Младост", което също било спряно преди гонката. При друг случаи двама шофьори, които щели да се състезават, били хванати. В колите и на двамата полицаите открили дрога, а при последващите проверки в домовете им при единия били открити наркотици, разказа Пелтеков.

За гонките посочи, че целта е да се предотврати преди тяхното започване, защото при старта им има риск и за полицаите, и и за самите участници в тях. И пак повтори, че при акциите връчват неполучените гонки. Операциите щели да бъдат постоянни, а местата, на които се случвали състезанията, се наблюдавали постоянно. Дори шофьор да реши да си пробва скоростта на колата в 2 часа през нощта, може да го снима тринога камера, обясни Пелтеков.

По време на акцията в район "Красна поляна" се оказало, че дете на 15 години кара родителите си. Бащата видимо бил пиян, каза полицай №1 на София и посочи, че родителят е получил акт.

От СДВР работят и с други институции, за да се намалят жертвите по пътищата. Те вече имали една среща с АПИ, Столична община и Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата. Изложени били всички места с концентрации на катастрофи, получили разбиране и на 18 юни ще има нова среща, на която всяка институция ще изложи своите мерки. Ще се открие и мейл, на които хората да подават сигнали.

Освен това от СДВР имали връзка и с НАП. Ще им дадат информация за хора със скъпи коли, за които имат съмнение, че нямат легален доход за тях.

За вчерашната акция срещу Калашниците каза, че има 36 задържани при операцията на СДВР, ГДБОП и жандармерията. Посочи, че не може да потвърди имена и какво е иззето, тъй като ще има информация на брифинг с прокуратурата. Напомни, че има 6 разследвания, сред които за сводничество и изнудване. Обясни, че задържани има не само в кв. "Ботунец", а в цяла София и дори двама арестувани извън столицата. И се обърна към хората да подават сигнали за всякаква нелегална дейност.