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Нов надпис на Хераклея Синтика потвърди хипотезата, че там е храмът на Херакъл

Тони Маскръчка

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Новият надпис на Хераклея Синтика. СНИМКА: Археология Булгарика

Новооткрит надпис на античния град Хераклея Синтика край Петрич потвърди хипотезата на археолозите под ръководството на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ - БАН), че проучваната от миналата година сграда източно от централния площад е храм на Херакъл, съобщи Археология Булгарика.

Гл. ас. д-р Николай Шаранков (СУ „Св. Климент Охридски") преведе от старогръцки текста, който гласи: „Антигон – на Херакъл Кинагид (Ловеца)..." Вероятно каменният надпис е част от жертвеник, стоял в преддверието на храма.

„Този аспект на култа към Херакъл - като ловец и покровител на ловците, е бил популярен в древна Македония от ІV в. пр. Хр. до ІІ в. сл. Хр. – коментира проф. Вагалински. – Както знаем, македонските царе са извеждали своето потекло от Херакъл, а и обичали лова. Подходящи територии са били определяни за ловни резервати и охранявани като такива дори по време на война."

Светилище на Херакъл Ловеца е открито и в Бероя (днес Верия, Централна Македония, Гърция). То датира от втората половина на ІV в. пр. Хр. 

Новият надпис на Хераклея Синтика. СНИМКА: Археология Булгарика

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