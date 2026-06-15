Дъщеря удари с пепелник по главата 82-годишната си майка

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Полицаите в Полски Тръмбеш задържаха 55-годишна от село Климентово за домашно насилие. В петък вечерта в полицейското управление е получен сигнал за разпра между майка и дъщеря в Климентово.

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че 55-годишна е ударила с пепелник по главата 82-годишната си майка. След намесата на полицията дъщерята е задържана за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е досъдебно производство.

И в Свищов задържаха домашен насилник, става ясно от бюлетина на ОДМВР - Велико Търново.

В събота по обяд съдействие е потърсила жителка на крайдунавския град. Тя обяснила, че мъжът с когото живеела на семейни начала, е предизвикал скандал в жилището им, ритал маси и столове, и я ударил. След намесата на полицията 37-годишният местен жител е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.