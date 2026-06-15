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Пенкова и Дан Йоргенсен отчетоха напредък по реформата на европейските електропреносни мрежи

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Евродепутатът от БСП и Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Цветелина Пенкова и европейския комисар по енергетика Дан Йоргенсен отчетоха значителен напредък по Регламента за европейските електропреносни мрежи на работна среща в Брюксел. Пенкова, която е основен преговарящ от Европарламента по законодателството, отбеляза, че очаква то да бъде гласувано в пленарна зала до края на годината.

Според тях в настоящата геополитическа и енергийна обстановка никоя държава членка на ЕС не може сама да гарантира сигурна и достъпна енергия. Именно затова е необходим общ европейски подход към планирането и развитието на енергийната инфраструктура на континента. Пенкова допълни, че по-добрата свързаност е ключът към по-ниски цени на електроенергията и по-конкурентоспособна европейска икономика.

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