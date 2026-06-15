7-годишната Михаела от Пловдив всеки ден пита за родителите и сестра си, убити на Околовръстното

Опитваме се, правим всичко възможно, но детето остана само, каза баба му

Всеки ден 7-годишната Михаела пита за майка си, баща си и 2 пъти по-голямата си сестра, които загинаха при тежка катастрофа на Околовръстното на Пловдив. Това каза баба ѝ Христина Чалъкова, която заедно с близки, приятели и сдружението "Ангели на пътя" протестира пред съдебната палата, където на втора инстанция ще се гледа делото за смъртта на тримата. Сред тях са и съученици на починалото дете.

Фаталната катастрофа стана на 24 ноември м.г. Семейство Пушкови се прибирали към дома си в район "Тракия", когато около 23,10 ч. тир се блъснал в автомобила им. 43-годишната Мария, която била зад волана, 2 г. по-младият ѝ съпруг Тодор и 14-годишната им дъщеря Теодора загинаха на място. Михаела, на 7 г., пък беше тежко ранена - с 5 средни телесни повреди, две от които животозастрашаващи.

На 24 февруари шофьорът на тира Джуней Дюлгеров призна вината си и получи 10 г. ефективно. Книжката му пък е отнета за 12 г. Младежът не обжалва наказанието си, прокуратурата също не внесе протест. Единствено близките, които днес протестират, останаха недоволни.

"Тя непрекъснато говори за родителите си. Не знам как ще се справим с тази ситуация. Опитваме се, правим всичко възможно, но детето остана само. Ние не можем да запълним мястото нито на майката, нито на бащата, нито на сестрата", каза бабата на Михаела. По думите ѝ момиченцето се е възстановило, но интервенциите продължават. Бабата разказва, че детето е било постоянно обгрижвано и обсипвано с любов.

Близките настояват за най-тежката присъда. Те питат защо Джуней Дюлгеров е получил минимално наказание, след като съдът приема, че е карал с превишена скорост. Според Христина Чолакова той пуснал тора на автоматично управление и не е имал контрол над него. "Автотехническата експертиза доказва, че дълго време преди това автомобилът се е движел с тази скорост, което означава, че той не е направил никакво усилие да намали. Той признава тези факти, но съдът го оправдава, тъй като приема, че причината за катастрофата е навлизането в насрещното", заяви сестрата на загиналия Тодор Таня Пушкова. И пита дали, ако тирът беше навлязъл в насрещното с 60 км/ч., резултатът щеше да е същият. По думите ѝ близките няма да искат нова експертиза, тъй като изготвената доказва напълно какво се е случило. Таня Пушкова каза още, че отегчаващите вината обстоятелства са били игнорирани, тъй като се включвали като признак на по-тежкото обвинение. Ако Дюлгеров беше привлечен към наказателна отговорност за по-леко, те щели да изиграят роля и той да получи друго наказание според тях.

"Нас като близки ни интересува ефективната присъда. Това, на което трябва да се обърне внимание обаче, е, че от нея зависи и отнемането на книжката. Колкото по-ниска е ефективната присъда, за толкова по-малко му се отнема книжката", каза Таня Пушкова.

Опитваме се, правим всичко възможно, но детето остана само, каза бабата на оцелялата Михаела. В протеста участват и хора от сдружение "Ангели на пътя". Снимка: Никола Михайлов