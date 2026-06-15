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Какво прави Никола Цолов шампион още преди Формула 1 (видео)

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Никола Цолов Снимка: Facebook
Какво прави Никола Цолов шампион още преди Формула 1 (видео)
Никола Цолов Снимка: Facebook

Зад всяка победа има нещо, което публиката не вижда. Не вижда съмненията, страховете, моментите, в които човек се пита дали изобщо е достатъчно добър.

В новия епизод на подкаста „Неперфектните с Мила“ психологът и ментален коуч Милена Хаджииванова, която работи с Никола Цолов, разказва какво всъщност отличава шампионите от всички останали.

Изненадващо, според нея това не е талантът.

„Основното е да можеш да учиш и да чуваш“, казва тя.

Хаджииванова описва Никола като човек с изключителна способност да се адаптира, да приема обратна връзка и да контролира емоциите си дори под огромно напрежение – качества, които често се оказват по-важни от самата скорост на пистата.

Разговорът обаче далеч не е само за спорта. Той е за това как се изгражда увереност, защо провалът е необходим, какво се случва след големия успех и защо най-силните хора също имат нужда от подкрепа.

Един разговор за шампионската психика, който може да бъде полезен на всеки – независимо дали мечтае за Формула 1, собствен бизнес или просто за по-спокоен живот. 

Автор на статията

24 часа

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