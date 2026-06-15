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Борисов разгледа инвестици за 70 милиона евро в Шумен

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети завода "Алкомет" в Шумен СНИМКА: Фейсбук/Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети завода "Алкомет" в Шумен. Това се е случило вчера, като Борисов изпревари премиера Румен Радев, който се очаква да посети предприятието днес. 

Ето какво написа Борисов във фейсбук профила си: 

Инвестиция за 70 млн. евро, 160 нови работни места и нови производствени мощности за индустрии като автомобилостроенето, електромобилността и възобновяемата енергия. Това е развитието на "Алкомет" в Шумен. Предприятието, което посетих вчера, продължава да разширява производството си и да инвестира в най-съвременни технологии.

Такива проекти не се реализират в среда на политическа несигурност и икономически експерименти. Те са резултат от последователна политика за насърчаване на инвестициите, развитие на индустрията и подкрепа за българския бизнес. Политика, която провеждахме по време на трите правителства на ГЕРБ и продължихме в последния кабинет с мандат на ГЕРБ.

България има нужда от повече производство, повече инвестиции и повече работни места. Защото силната икономика не се гради с приказки, а с предприятия, които разширяват дейността си, създават заетост и дават перспектива на цели региони.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов посети завода "Алкомет" в Шумен СНИМКА: Фейсбук/Бойко Борисов

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