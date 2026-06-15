Общинските екипи продължават косенето на тревните площи в Русе

Екипите на ОП „Паркстрой" и ДЗЗД „Паркстрой" продължават дейностите по косене на тревни площи и прилежащи части на улици и булеварди в Русе в периода от 15 юни до 19 юни. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Служителите на общинското предприятие ще извършват дейности по косене в района на Парка на младежта, бул. "Цар Освободител", ул. „Николаевска" и прилежащите й площи.

ДЗЗД „Паркстрой" ще извършва дейности по обслужване на скатове, средни ивици, пътни възли и прилежащи площи по бул. "Тутракан" - средна ивица, прилежащи площи; ж.к. „Локомотив'; ул. "Студентска" - прилежащи площи; между "Студентска" и "Неофит Рилски"; между "Алеи Възраждане" и "Доростол"; ж.к. „Родина" 2; ж.к. „Родина" 3; бул. "Липник" от „Практикер" до пътен възел „Липник" - средни ивици, прилежащи площи; ж.к. „Здравец", НЧ „Захари Стоянов", прилежащи площи на ул. "Захари Стоянов"; ул. "Чипровци", прилежащи площи от ул. "Захари Стоянов" до ул. "Шипка"; ж.к. „Здравец", между "Петрохан", "Захари Стоянов", "Байкал", "Юндола" (70-тици); ж.к." Здравец Изток", комплекс „Столици"; ж.к. „Здравец Изток", комплекс „Птици"; ж.к. „Здравец Изток", комплекс „Неразделни"; пътен възел „Охлюва" - прилежащи площи, скат до ОУ „Алеко Константинов"; ж.к. „Дружба" 2; ж.к. „Дружба" 1; ж.к. „Чародейка Север", комплекс 4-стотици; ж.к. Чародейка Юг, комплекс „Стотици"; ж.к. „Чародейка Юг", комплекс 2-стотици; ж.к. „Дружба" 3, блокове МНО; ж.к. „Дружба" 3, блокове 18,19,20,21,22,23; бул. "Христо Ботев" - скатове, средна ивица, пътен възел, прилежащи площи, Паметник на русофилите.

При неподходящи метеорологични условия дейностите ще се изпълняват в следващи благоприятни дни.