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37-годишен от Свищов удари приятелката си

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Юмрук СНИМКА: PIXABAY

Задържаха 37-годишен мъж вилня и удари приятелката си в Свищов, съобщиха от полицията.

Жената е подала сигнал на 13 юни.

Тя е обяснила, че той е предизвикал скандал в жилището им, ритал маси и столове и я ударил.

По случая се води разследване.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Юмрук СНИМКА: PIXABAY

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