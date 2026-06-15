37-годишен от Свищов удари приятелката си

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Задържаха 37-годишен мъж вилня и удари приятелката си в Свищов, съобщиха от полицията.

Жената е подала сигнал на 13 юни.

Тя е обяснила, че той е предизвикал скандал в жилището им, ритал маси и столове и я ударил.

По случая се води разследване.