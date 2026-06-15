Румен Радев: До края на юни се надяваме да има бюджет

Надяваме се до края на този месец да представим бюджета. Това каза премиерът Румен Радев от Шумен, където е на посещение в предприятето "Алкомет".

"Оттук нататък работим много сериозно в две направления - повишаване на събираемостта и ограничаването на разходите. Ще ги чуете, когато бъде представен бюджета", каза премиерът.

Той добави, че ситуацията е много сложна и почти денонощно се работи по бюджета.

"Наистина пари в хазната няма. Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства. Няма какво повече да взема от тях", категоричен бе Радев.

"Няма как от такъв висок дефицит, какъвто заварихме, да слезем на 3%. Няма как, искам отсега да го кажа. ЕК очаква да види нашите мерки за ограничаване на разходи и за повишаване на събираемостта. От това зависи какви ще бъдат санкциите по задействаната процедура за свръхдефицит", допълни премиерът.

Относно споразумението между САЩ и Иран той каза, че очаква разумът да надделее, защото "този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а и върху икономиката на цяла Европа и на света".

"Всичко, което казва господин Борисов е някак си в синхрон със слуховете за черната пантера, която бродеше из Шумен, но така и никой не я видя и чу", така отговори Радев на въпрос относно изразените съмнения от лидера на ГЕРБ за предоговарянето на договора "Боташ".