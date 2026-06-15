Изпускат контролирано води в река Въча от язовир Тешел

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Река Въча утре ще бъде необичайно пълноводна заради контролирано изпускане на до 35 кубически метра вода в секунда за период от 30 минути. Водата ще бъде изпусната от язовир Тешел от предприятие „Язовири и каскади" към НЕК.

Язовирът е част от каскада „Доспат – Въча", в която се вливат водите от горното ѝ стъпало.

От администрацията на община Девин отправят апел към жителите и гостите на общината да бъдат особено внимателни и да не навлизат в района на речното корито. Целта на мярката е да се осигури безопасната експлоатация на съоръженията. Гражданите се призовават да спазват указанията на компетентните институции и да избягват рисковите зони в близост до реката.

Речното корито трябва да се избягва в периода от 08:30 до 16:00 часа.