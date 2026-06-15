ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преброиха 50 000 посетители за 4 дни на Празника н...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23043678 www.24chasa.bg

Мъж без книжка опита да подкупи полицаи в Бургас с 10 евро и малко монети

1272
Евромонети СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

33-годишен мъж от Бургас опита да подкупи полицаи в Бургас 10 евро и 6,73 евро на монети. 

Мъжът бил спрян от служители на Четвърто районно управление в района на бензиностанция на булевард „Тодор Александров". Униформените установили, че той управлява автомобила си без необходимата правоспособност, съобщи БНТ.

По данни на полицията, в опит да избегне последващите действия срещу него, водачът оставил в служебния автомобил парите. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

Евромонети СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)