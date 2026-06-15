Мъж без книжка опита да подкупи полицаи в Бургас с 10 евро и малко монети

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33-годишен мъж от Бургас опита да подкупи полицаи в Бургас 10 евро и 6,73 евро на монети.

Мъжът бил спрян от служители на Четвърто районно управление в района на бензиностанция на булевард „Тодор Александров". Униформените установили, че той управлява автомобила си без необходимата правоспособност, съобщи БНТ.

По данни на полицията, в опит да избегне последващите действия срещу него, водачът оставил в служебния автомобил парите. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.