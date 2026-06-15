Автомобил се запали в движение на пътя Батак- Доспат, шофьорът загина

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Овъглено тяло е открито на шофьорската седалка в горящ автомобил на пътя Батак – Доспат. Снощи е получен сигнал за запален лек автомобил „Фолксваген Голф Плюс", собственост на 50-годишен мъж от Пазарджик.

По първоначални данни автомобилът се е възпламенил по време на движение, навлязъл е в лентата за насрещно движение и е спрял в подпорна стена.

Пожарът е бил потушен от екип на РСПБЗН – Доспат, пристигнал на мястото на инцидента. При извършения оглед на шофьорската седалка е открито овъглено тяло.

Продължават процесуално-следствените действия за установяване самоличността на починалия и причините за възпламеняването на автомобила. Тялото е транспортирано в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" – Смолян за извършване на аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство.