Джуней, затрил семейство на Околовръстното на Пловдив: Осъзнах вината си, страшно съжалявам

Не можем да се примирим с 10 г. затвор, искаме най-тежката присъда за убиеца на нашите деца, заяви Христина Чалъкова, баба на оцелялото дете

Докато е в ареста, подсъдимият се оженил

24-годишният Джуней Дюлгеров, който уби с камиона си семейство Мария и Тодор Пушкови, както и 14-годишната им дъщеря Теодора на Околовръстното шосе в Пловдив, се разкая горчиво пред Апелативния съд.

"Времето, прекарано в затвора, ми помогна да осъзная вината си. Съжалявам страшно много. Никога не съм искал да стане такова нещо", заяви той.

В съдебната зала стана ясно, че въпреки 10-годишната му присъда, Джуней, който е от маданското село Леска, се е оженил в ареста. На делото пристигна и жена му Симона Сотирова. "Независимо от това, което се случва, прецених, че искам да бъда с този човек и сключих на брак с него", заяви жената на Джуней Симона Сотирова. Снимка: Никола Михайлов

"Независимо от това, което се случва, прецених, че искам да бъда с този човек и сключих на брак с него. Той ми е доказал, че мога да му вярвам и може да бъде добър човек", заяви тя пред магистратите.

Близките на загиналото семейство са недоволни от 10-годишната присъда на Дюлгеров и обжалват наказанието на по-горна инстанция.

Жестоката катастрофа стана на 24 ноември м.г. Камионът, управляван от Джуней, блъска колата на семейство Пушкови, които се прибирали от празненство. Водачът на камиона е шофирал с 30 км/ч. над ограничението. По-малкото дете на Мария и Тодор - 7-годишната Михаела оцеля по чудо, макар да бе цялата натрошена и с опасност за живота.

Прокурорът Димитър Ангелов настоя съдът да остави бе уважение жалбата и да потвърди присъдата. "Не са допуснати процесуални нарушения и считам, че съдът правилно, обосновано и законосъобразно е оправдал подсъдимия по част от повдигнатите му обвинения", каза Ангелов. Той се съгласи, че наказанието трябва да бъде определено при превес на смекчаващите вината обстоятелства, тъй като съдът е преценил като отегчаващи вината само многото му нарушения в миналото и превишената скорост.

Според адвокат Галина Дойчева, която представлява близките на загиналите, Джуней Дюлгеров неправилно в бил оправдан. По думите й в този вид присъдата не би изиграла своята роля за превенция на престъпления. Другият защитник на близките - Илия Тодоров, изтъкна последиците от деянието - трима други са загубили живота си, а едно момиченце, останало кръгъл сирак, е пострадало не само психически, а и физически. "Налице са множество средни телесни повреди, част от които до ден днешен имат негативни последици. Все още тя не може да разпъне напълно лакътя си", обясни Тодоров. По думите му 7-годишната Михаела е оживяла единствено заради адекватната и бърза намеса на лекарите.

Юристът добави, че не е било шанс, а въпрос на време да се случи тази трагедия. За краткия си стаж като водач Джуней е санкциониран за 40 нарушения, а при фаталния инцидент е управлявал с 90 км/ч. при ограничение 60. "Ако в този момент на Околовръстното е имало други автомобили, жертвите са щели да бъдат повече", посочи Тодоров.

Настойникът на оцелялото дете Христо Чалъков беше категоричен, че иска по-тежко наказание. "Искаме най-високата присъда за това, което е извършил убиецът на нашите деца. Не можем да се примирим, това е най-ниското наказание. Кажете оттук нататък как да живеем", попита бабата на Михаела Христина Чалъкова. Сестрата на убития Тодор Таня Пушкова също поиска максимално наказание, защото освен загиналите, животите на още 7 души са разбити.

Според адвоката на Джуней Васил Василев присъдата е определена без нарушения.

Съдебният състав обяви, че ще произнесе решението си в законовия срок.