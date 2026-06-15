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Побой след дискотека във Варна, непълнолетен украинец е в ареста

Надежда Алексиева

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Млад варненец е бил нападнат и пребит от група рускоговорящи в ранните часове на днешния ден. Нападението е станало около 6 часа в централната част на Варна.

Сестрата на пострадалия, Мария Александрова, разказа за "24 часа", че нападателите са четирима, единият е задържан.

Всичко се случва след дискотека, където рускоговорящите са проявили интерес към приятелката на 36-годишния Румен Александров.

В ранните часове на деня те се засичат на ул. "Марко Балабанов", където вероятно предизвикват вербално варненеца, той отвръща на предизвикателството, като накрая е пребит от младежите, разказва Мария Александрова.

От полицията потвърдиха за един арестуван - непълнолетен.

Нападнатият е в реанимация, в тежко състояние, с множество наранявания по лицето и тялото, с избити пет зъба и счупен нос.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Варна.

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