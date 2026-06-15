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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23043788 www.24chasa.bg

Ще мият транспортния тунел в "Люлин" на 17 и 18 юни

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Снимка: Столична община

Въвежда се временна организация на движението

Като част от регулярното изпълнение на графиците за миене на уличната мрежа в София, Столичната община възлага миене с автоцистерна с маркуч на бул. „Царица Йоанна" в участъка от бул. „Д-р Петър Дертлиев" до бул. „Вардар" (транспортен тунел „Люлин"), съобщиха от предцентъра на общината.

Дейностите ще се проведат в нощните часове на 17 и 18 юни, в интервала от 00:30 ч. до 04:30 ч., с цел минимално затруднение на трафика и безопасно изпълнение на дейностите.

По време на извършване на миенето ще бъде въведена временна организация на движението, като в посочения часови диапазон ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в участъка, с изключение на автобусите от нощна линия Н1.

С цел осигуряване на безопасността и нормалното протичане на дейностите ще бъдат поставени необходимите пътни знаци за временната организация на движението.

Миенето на транспортните тунели е част от регулярните дейности по поддържане на по-чиста градска среда и ограничаване на замърсяванията по уличната инфраструктура.

Столичният инспекторат осъществява контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението и да шофират с повишено внимание.

Снимка: Столична община

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