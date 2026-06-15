Омбудсманът настоява за актуализация на помощите за деца с увреждания

Иска също да отпаднат удръжките при ползване на лична помощ

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до председателя на Народното събрание Михаела Доцова, до председателя на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов и до председателя на Комисията по труда, демографската и социалната политика Венко Сабрутев с настояване за увеличаване на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания и за законодателни промени, които да прекратят удръжките от финансовата подкрепа при ползване на услугата „лична помощ", съобщиха от институцията.

Повод за препоръката са многобройните жалби на родители и организации на деца с увреждания, които сигнализират, че размерът на помощите по чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца не е актуализиран вече трета поредна година въпреки нарастващите разходи за терапии, рехабилитация, лекарства, медицински прегледи, транспорт и помощни средства.

„Тези средства не са привилегия, а жизненоважна подкрепа за хиляди семейства, които ежедневно полагат огромни усилия да осигурят достойни условия за живот и развитие на своите деца", подчертава омбудсманът.

Според Велислава Делчева е необходимо да бъде въведен механизъм за автоматична ежегодна актуализация на помощите, който да отчита инфлацията, минималната работна заплата и останалите социални показатели.

В препоръката си омбудсманът обръща специално внимание и на проблема с личната помощ за децата с най-тежки увреждания. По действащия ред при ползване на услугата „лична помощ" до 380 лева от месечната помощ за дете с 90 и над 90 процента увреждане се пренасочват за заплащане труда на личния асистент. Така от общата месечна подкрепа от 1180 лева част от средствата, предназначени за терапии, рехабилитация, лекарства, консумативи и ежедневни нужди на детето, се използват за финансиране на услугата.

Според омбудсмана този механизъм поставя най-уязвимите деца и техните семейства в неблагоприятно положение, тъй като ги принуждава да избират между финансова подкрепа за нуждите на детето и достъп до лична помощ.

Велислава Делчева настоява да бъдат предприети законодателни промени в Закона за личната помощ и Закона за семейните помощи за деца, така че възнагражденията на личните асистенти за деца с 90 и над 90 процента увреждане да се осигуряват изцяло от държавния бюджет, без това да води до намаляване на месечната финансова подкрепа за детето.

По данни, посочени в препоръката, подобна промяна ще засегне 8154 деца с най-тежки увреждания. Тя ще гарантира запазването на пълния размер на месечната помощ от 1180 лева за нуждите на детето и едновременно с това ще осигури необходимата лична помощ като отделна форма на държавна подкрепа.