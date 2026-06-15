Преброиха 50 000 посетители за 4 дни на Празника на горнооряховския суджук

Повече от 50 000 души са посетили фестивалното градче край Летния театър в Горна Оряховица за дните от четвъртък вечер до неделя вечерта, когато се проведе XIX издание на Празника на горнооряховския суджук. Това сочат обобщените данни от екипите, ангажирани с организацията, провеждането и охраната на голямото събитие. Наред с многобройните индивидуални посетители, сред гостите бяха и организирани групи от Румъния и Молдова, а също от Гоце Делчев, Варна, Девин, Шумен, Русе, Смядово, София, Пловдив и Стара Загора, информират от местната администрация.

23-ма занаятчии представяха по време на празника майсторлъка на ножарството, кожарството, керамиката, плъстенето на вълна, изработката на народни носии, а също на пафти, бижута, плетива, дантели, кукли, ръчни накити и др. За пореден път сред големите атракции бе и шекерджийницата на Боян Минчев.

Разбира се, празничната програма предложи и атрактивни кулинарни демонстрации, придружени с дегустация. Любимите шеф готвачи Ивайло Иванов и Царина Цанева сготвиха и почерпиха с 400 порции от специалния им боб със суджук, приготвен в гърне. Над 400 порции от своята касапска супа раздаде и атрактивният местен кулинар Христо Димов – Лучето.

Месенето и точенето на тестото отново бе в ръцете на баба Стефка от Върбица. Тук бяха и прочутите „хвърчащи баници", дело на младата столична баничарка Сашка.

Празникът на горнооряховския суджук, организиран от Община Горна Оряховица с подкрепата на Министерство на земеделието, бе официално открит в събота от кмета Николай Рашков и областния управител Марин Богомилов. Стотици жители и гости на Горна Оряховица изпълниха фестивалното градче за началото на едно от най-обичаните събития. Сред официалните лица бяха управителите на двете фирми, имащи право да произвеждат и продават Горнооряховски суджук.

Официалното откриване бе предхождано от първо по рода си празнично шествие на децата от детските градини, костюмирани като плодчета и зеленчуци. Шествието предвождаха младите музиканти от духовия оркестър към ЦПЛР – Горна Оряховица.

Над 500 самодейни певци, танцьори и инструменталисти от целия регион се включиха в музикално-танцовата програма, която през цялото време изпълваше фестивалното градче с много настроение и български фолклорни ритми. А гостуващите музикални звезди, които излязоха на сцената бяха Анелия, рок група „Конкурент", Оркестър „Канарите", Соня Немска, Нелина, Петя Буюклиева.

В многобройните игри и томболи гостите успяха да спечелят над 1000 "подкови" горнооряховски суджук.

Деликатесът е първият български продукт със защитено в ЕС географско указание за произход, а празникът, посветен на вековната рецепта за неговото произвеждане, се чества от 2007 година, по решение на Общинския съвет в Горна Оряховица.