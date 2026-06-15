Хванаха жена да шофира с 2,29 промила на магистрала "Тракия"

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Жена на 57 години от Нова Загора е била установена да управлява автомобил с концентрация на алкохол 2,29 промила при проверка на автомагистрала „Тракия“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Проверката е извършена на 14 юни в 14:17 часа от екип на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР – Сливен, който осъществявал денонощен контрол по автомагистралата.

Полицейските служители са спрели за проверка лек автомобил „Дачия Сандеро“, управляван от жената. Тестът за употреба на алкохол, направен на място с техническо средство, е отчел 2,29 промила.

Жената е задържана за срок до 24 часа. Шофьорската ѝ книжка и автомобилът са иззети, а по случая е образувано бързо производство.

От полицията съобщиха и за още един случай на шофиране след употреба на алкохол. На 14 юни сутринта в Нова Загора е установен 35-годишен водач на лек автомобил „Мерцедес“ с 1,73 промила алкохол. Той също е задържан за 24 часа, като по случая е образувано бързо производство, пише БТА.

Специализираните операции за повишаване на пътната безопасност и предотвратяване на пътнотранспортни произшествия на територията на областта продължават, като за тази цел се използва и дрон.