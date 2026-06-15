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Дете е в критично състояние след падане от тротинетка в Асеновград

24 часа Пловдив онлайн

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Тротинетка. Снимка: МВР

Преминало с несъобразена скорост през неравност на платното 

Малолетно дете е в критично състояние след падане с управляваната електрическа тротинетка, съобщават от МВР. Сигналът е получен в полицията в Асеновград в 22,40 ч. в петък. По предварителни данни произшествието настъпило поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол при преминаване през неравност на пътното платно. Детето е настанено в болница със сериозна травма. Работата по образуваното досъдебно производство продължава разследващ полицай от районното управление.

Тротинетка. Снимка: МВР

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