Отложиха дело срещу осъден за порнографски материали с малолетни

Окръжният съд в Смолян отложи делото срещу Борис Попов, осъден за създаване и съхраняване на порнографски материали с участието на малолетни и непълнолетни лица. Съдът не даде ход на делото поради неявяване на подсъдимия и неговия защитник. От съдебната зала стана ясно, че Борис Попов, който обжалва ефективна присъда, е нередовно призован, като според призовкаря при посещението на адреса не е било отворено след позвъняване. Нередовно призован е и защитникът му адвокат Стоян Янков, който е в отпуск.

Подсидимят - 58-годишният Борис Попов от София, обжалва наложената му от Районния съд в Девин присъда от три години и три месеца лишаване от свобода. Подсъдимият признава вината си, но оспорва размера на наказанието, като счита, че то е завишено.

Съдебният състав отложи разглеждането на въззивното дело за 14 септември, като разпореди подсъдимият да бъде призован чрез органите на съдебната охрана.

Делото срещу Попов започна през миналата година в Районния съд в Девин. Той е признат за виновен за създаване и съхраняване на порнографски материали с участието на непълнолетни лица. Производството бе разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, съобщава БТА.

Това е втора присъда на Попов. През 2023 г. Окръжният съд в Смолян потвърди наказание от две години лишаване от свобода при първоначален общ режим за блудство с деветгодишно момиче.

Според материалите по делото престъплението е извършено на 1 януари 2022 г. в хотел в село Ягодина, община Девин. Разследването е започнало след сигнал от майката на детето. При извършените процесуално-следствени действия е иззет мобилният телефон на обвиняемия, в който са открити снимки, станали основание за образуване на последващо производство за порнографски материали.