67-годишна причаква пенсионери пред пощата в "Тракия", изпраща ги до домовете им и ги обира

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Криминално проявена и осъждана 67-годишна жена за пореден път се озова в полицейския арест след два идентични сигнала за откраднати пари след измама от възрастни пловдивчанки, съобщиха от МВР.

Според предварителната информация миналия понеделник, пред пощенски клон в жк "Тракия", пенсионерките били заговорени по различно време от една и съща непозната жена. Впоследствие тя ги придружила до апартаментите им, отвлякла вниманието им и успяла да отнеме парични суми от дамските им чанти – общо 420 евро.

При проведените оперативни и издирвателни действия жената е задържана. Образувано е досъдебно производство. Полицията напомня, че поканата на непознати в дома крие сериозен риск от подобни посегателства, а най-често потърпевши стават възрастни самотно живеещи хора.