Мними развъдници продават незаконно кучета във Фейсбук и Инстаграм

Кучета, предлагани под минималната възраст, без поставени необходимите ваксини и микрочип, често от нелегални развъдници

Разследване на международната организация за защита на животните "Четири лапи" от края на 2025 г., проведено на територията на България, разкрива как платформите на „Мета" масово се използват за рекламиране и продажба на кучета. Въпреки че собствените правила на компанията забраняват продажбата на животни от физически лица в платформите ѝ, ежедневно се споделят кучета за продажба в групи във Фейсбук и частни профили в Инстаграм.

От организацията са възложили на специализирана агенция (TRACKS Investigations ltd.) да проучи какво наистина се крие зад обявите на кучета, споделяни в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм, като инициират телефонни разговори и срещи на място.

По време на разследването са посетени общо 11 продавачи от различни области в България, като екипът от разследващи документира условията, при които се отглеждат и продават животните. Резултатите показват редица несъответствия със законовите изисквания, приложими в България:

При 10 от общо 11 разследвани продавачи се предлагат кучета без поставен микрочип и без издаден европейски паспорт за домашен любимец.

При 9 от продавачите не може да се потвърди регистрация на развъден обект, като някои от тях развиват мащабна дългогодишна дейност.

В 6 от случаите кученцата са отделени от майките си твърде рано и обявени за продажба под минималната възраст от 8 седмици.

Идентифицирани са нарушения на забраната за рязане на уши и опашки.

При някои от предлаганите кучета се наблюдават нелекувани здравословни състояния, което буди съмнения за условията, при които се отглеждат животните и качеството на ветеринарна грижа.

Неправомерно се прехвърля отговорността по издаване на паспорт и поставяне на микрочип върху купувача, въпреки изискването за идентифициране на животното на името на първоначалния собственик (продавача) преди продажба.

Предлагат се животни без поставени необходимите ваксини.

Във всички 11 случая групи във Фейсбук са посочени като основен канал за реклама и осъществяване на продажби. За разлика от обяви, споделени в търговската платформа на Фейсбук („Facebook Marketplace"), групите, които могат да бъдат от отворен и затворен тип, са значително по-трудни за наблюдение, проверка и сваляне на съдържание при нарушение. Това позволява на множество продавачи да избегнат забраната за публикуване на животни за продажба от физически лица в платформите на „Мета".

Липсата на регистрация на развъден обект на практика прави невъзможно да бъдат проверени условията, при които се отглеждат кучетата, като поставя редица рискове както за животните, така и за бъдещите стопани. Заобикалянето на задължението за идентифициране на животното преди продажба от страна на първоначалния собственик (продавача), осуетява възможността за проследимост на произхода на кучето след покупка. Тази измамна практика не само добавя допълнителни разходи за собствениците, но и измества отговорността, която по закон е на развъдника.

"Четири лапи" призовава гражданите да бъдат информирани и бдителни, защото зад незаконната търговия с кученца в България стоят хиляди животни, лишени от необходимата грижа и достойни условия на живот. Организацията призовава и за подкрепа на петицията с искане „Мета" да затвори „вратичките" в правилата си, които позволяват на незаконни и недобросъвестни търговци да рекламират кучета във Фейсбук и Инстаграм. Още повече, разследването показва как нерегистрирани развъдчици, някои от които развиващи дългогодишна дейност, използват социалните мрежи за достигане до потенциални купувачи. Именно лесният достъп до широки аудитории и липсата на контрол от страна на „Мета", прави възможно предлагането на животни, размножавани и отглеждани незаконно в частни домове, дворове, апартаменти и мазета.

Фондацията препоръчва бъдещите стопани да осиновяват кучета от местни приюти и организации за защита на животните, тъй като по този начин не само се предоставя шанс за нов живот на животно в нужда, но и се взима куче, което е идентифицирано, кастрирано, ваксинирано срещу бяс и с изградена представа за характера и навиците му. В случаите, когато има предпочитание към определена порода, организацията съветва гражданите да избягват покупката на кучета чрез социалните мрежи и да избират единствено животни с микрочип, издаден паспорт от регистрирани и лицензирани развъдници.