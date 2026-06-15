Лауреати от 4 държави репетират „Cosi fan tutte" на Моцарт във великотърновския театър

Великолепни гласове от четири държави репетират за солистичните роли в операта „Cosi fan tutte" или „Така правят всички... (жени)" на Моцарт. Това е новото музикално заглавие, което подготвя екипът на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов" във Велико Търново. В продукцията участват изпълнители от България, Беларус, Китай и Грузия. Премиерата на комичната опера е на 4 юли от 19 часа в голяма зала на МДТ, анонсират от трупата.

Сред солистите в новата постановка са лауреати от първото издание на Форума за оперно изкуство „Красимира Стоянова", организиран от великотърновския театър. Това са победителката в конкурса Димитрина Кечеджиева, носител и на приза за най-добро изпълнение на ария от опера на Моцарт, Елизавета Пеганова от Беларус, Цингфанг Хъ от Китай и Натия Бежашвили от Грузия. Като носители на специални награди те получиха покани за участие в главни роли в новата продукция на МДТ.

„Когато през март отличихме лауреатите от Форума „Красимира Стоянова", обещахме, че това няма да е просто награда, а реална възможност за сценична изява. Днес тези талантливи млади певци вече репетират главни роли в новата ни постановка „Così fan tutte". Вярвам, че за някои от тях именно Велико Търново ще бъде една от важните стъпки към бъдеща международна кариера", сподели директорът на театъра Ганчо Ганчев.

„След големия национален успех с оперите „Дон Жуан" и „Сватбата на Фигаро", сега продължаваме с третото произведение от знаменитата оперна трилогия, създадена от Волфганг Амадеус Моцарт и либретиста Лоренцо да Понте. „Così fan tutte" е естествено продължение в репертоарната линия на нашия театър и завършек на една творческа поредица, която през годините се е превърнала в еталон за оперното изкуство", посочи диригент-постановчикът маестро Георги Патриков.

Пълното заглавие на операта е „Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti" и в превод означава „Така правят всички... (жени) или Училището за влюбени". Създадена като изтънчена музикална комедия, творбата надхвърля рамките на традиционната комична опера и разкрива сложния свят на човешките взаимоотношения. В центъра на сюжета е философът Дон Алфонсо, който подлага на изпитание любовта и верността на две млади двойки. Зад привидно леките комедийни ситуации обаче се крият въпроси, които и днес звучат актуално – за доверието, изкушението, избора и човешката природа.

„Може ли любовта да устои на изпитанията на времето и обстоятелствата? Дали верността е естествено човешко качество или социално конструиран идеал? И доколко емоциите са автентични или повлияни от външни фактори? Тези въпроси превръщат „Така правят всички... (жени)" в произведение, което остава отворено за нови интерпретации", коментира режисьорът Петко Бонев.

Новата постановка е своеобразно завръщане на заглавието на сцената на великотърновския театър, където преди години операта беше поставена от голямата българска оперна певица и режисьор Христина Ангелакова.

В спектакъла участват оркестърът, хорът и балетът на МДТ „Константин Кисимов".