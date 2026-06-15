Продухват шахти във Велико Търново преди новата порция валежи

Ново почистване на дъждоприемните шахти и уличните отоци се извършва във Велико Търново през последните две седмици. Близо 1000 е общият брой на съоръженията, които се обхождат, отварят и почистват, за да бъде осигурена максимална проводимост преди следващия период на валежи, посочват от местната управа.

Работници от Общинско предприятие „Зелени системи" премахват листна маса и наноси, почистват горното тяло на шахтите, а от ВиК „Йовковци" извършват т. нар. „продухване" на отворите със специализирана техника.

Настоящото почистване на дъждоприемните шахти и уличните отоци е поредното от началото на годината и се прави преди и след всеки период на валежи. Работи се и по сигнали, подавани от великотърновци.