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Продухват шахти във Велико Търново преди новата порция валежи

Дима Максимова

[email protected]

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Чистят затлачените шахти във Велико Търново Снимка: Община Велико Търново

Ново почистване на дъждоприемните шахти и уличните отоци се извършва във Велико Търново през последните две седмици. Близо 1000 е общият брой на съоръженията, които се обхождат, отварят и почистват, за да бъде осигурена максимална проводимост преди следващия период на валежи, посочват от местната управа.
Работници от Общинско предприятие „Зелени системи" премахват листна маса и наноси, почистват горното тяло на шахтите, а от ВиК „Йовковци" извършват т. нар. „продухване" на отворите със специализирана техника.
Настоящото почистване на дъждоприемните шахти и уличните отоци е поредното от началото на годината и се прави преди и след всеки период на валежи. Работи се и по сигнали, подавани от великотърновци.

Чистят затлачените шахти във Велико Търново
Чистят затлачените шахти във Велико Търново
Чистят затлачените шахти във Велико Търново

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