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Загиналият в Розино се ударил в бордюр и електрически стълб

24 часа Пловдив онлайн

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Карловското село Розино

Мотористът, който загина в карловското село Розино вчера, се е отклонил вдясно от пътното платно и последователно се блъснал в бордюр и електрически стълб, съобщават от полицията. Както "24 часа" вече писа, инцидентът е станал около 16,20 часа в неделя.

От пристигналия на място лекарски екип е констатирана смъртта на 46-годишния мъж, управлявал превозното средство. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По случая се води досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Карловското село Розино

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