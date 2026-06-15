Загиналият в Розино се ударил в бордюр и електрически стълб

Мотористът, който загина в карловското село Розино вчера, се е отклонил вдясно от пътното платно и последователно се блъснал в бордюр и електрически стълб, съобщават от полицията. Както "24 часа" вече писа, инцидентът е станал около 16,20 часа в неделя.

От пристигналия на място лекарски екип е констатирана смъртта на 46-годишния мъж, управлявал превозното средство. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По случая се води досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.