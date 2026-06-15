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Шофьор пострада при катастрофа с камион в село Лъжница

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Полиция СНИМКА: 24 часа

Мъж на 39 години от село Лъжница, община Гоце Делчев, е пострадал при инцидент с товарен автомобил в селото, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград. В резултат на инцидента пострадалият е получил фрактура на подбедрица и фрактура на черепа. Мъжът е транспортиран за лечение в болнично заведение в София.

Произшествието е станало на 14 юни около 14:45 часа, а сигналът е подаден в Районното управление в Гоце Делчев от Многопрофилната болница за активно лечение „Иван Скендеров“ в града. От извършената проверка е установено, че мъжът е изскочил внезапно от двор на къща на пътното платно и се е ударил в задната лява част на товарен автомобил „Фиат Скудо“, управляван от 37-годишен мъж от село Корница, пише БТА. 

Пробите за употреба на алкохол, направени с технически средства на пострадалия и на водача на автомобила, са отрицателни, уточняват от полицията.

В началото на февруари мъж на 48 години загина, след като беше блъснат от автомобил в района на бензиностанция в Кресна.

Полиция СНИМКА: 24 часа

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