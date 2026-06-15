Влагат 70 000 евро в подмяна на водопровод в свлачищен район на Свищов

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В град Свищов започна аварийна подмяна на водопровода на улица „Княз Черказки". Тя е една от улиците в града с изключително компрометирани участъци, намираща се в свлачищен район и ремонтът е наложителен, подчертават от местната управа.

Обхватът на дейностите включва подмяната на 200 метра водопровод и 25 сградни отклонения към него. Строително-ремонтните дейности се очаква да приключат до края на месец юни, а след необходимото технологично време за улягане на изкопите, ще бъде положен нов асфалт.

Проектът се изпълнява от ВиК „Йовковци", съвместно с община Свищов и е на обща стойност 70 хиляди евро.