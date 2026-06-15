Контрабандни златни накити за над 700 000 евро задържаха на "Капитан Андреево" (Видео, снимки)

Над 5 кг контрабандни златни накити откриха митническите служители на Митнически пункт "Капитан Андреево" при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

Колата е с румънска регистрация. В нея са пътували водачът - румънски гражданин, и една жена - румънска гражданка от сирийски произход, с 4 годишното си дете. Пред митническите служители те заявили, че нямат нищо за деклариране. След анализ на риска автомобилът е селектиран за щателна проверка. СНИМКА: Агенция "Митници"

В хода на действията са установени общо 6 пакета, съдържащи изделия от жълт метал – пръстени, медальони, гривни, обеци, колиета, синджири. Пет от пакетите са открити в дамската чанта и по тялото на жената, а шестият тя укрила, като е седнала върху него. Според експертизата на вещото лице бижутата са от 21-каратово злато с общо тегло 5,170 кг на стойност 703 120 евро.