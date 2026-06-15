В Троян задържаха 29-годишен, демонстративно форсирал колата си

Полицаи от Районното управление на МВР в Троян са задържали 29-годишен шофьор, който демонстративно е управлявал лек автомобил и го е форсирал в населено място. Това съобщават от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Случаят, който се оповестява днес, е от петък вечерта, а мястото – районът на кръстовището между улиците „Васил Левски“ и „Акад. Ангел Балевски“ в планинския град. Шофьорът е спрян за проверка и е установено, че за превозното средство няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

Мъжът е бил задържан, съставен му е акт за нарушение на Закона за движение по пътищата и е образувана преписка, допълват от полицията.

В събота при масирана полицейска операция на Главна дирекция „Национална полиция“ в Ловешка област бяха установени множество нарушения на пътя, сред които опасни изпреварвания и рискови маневри, създаващи предпоставки за пътнотранспортни произшествия и застрашаващи безопасността на останалите участници в движението.