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Задържаха шофьор, предлагал подкуп на полицай край Угърчин

Росица Христова

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13 юни се оказал фатален за 26-годишен столичанин, който попаднал на автопатрул на РУ-Угърчин в близост до ловешкато село Орляне. Малко преди полунощ автомобилът му бил спрян за проверка и се оказало, че книжката му отнета през 2025 г. след употреба на наркотични вещества.

Служителите пристъпили към съставяне на акта за установеното нарушение по ЗДвП, когато мъжът се приближил към полицейския автомобил и пуснал в подлакътника на пътническата седалка 130 евро. Полицаите обаче не приели подкупа, а незабавно задържали нарушителя.

На място били извикани служители на РУ-Угърчин и сектор НТЛ при ОД МВР-Ловеч. Столичанинът е изкарал следващите 24 часа в РУ-Угърчин, а по случая е образувано досъдебно производство.

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