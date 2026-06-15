Пиян шофьор блъсна паркирана кола във Видин

Мъж на 56 години е предизвикал пътнотранспортно произшествие във Видин, след като е управлявал автомобил под въздействието на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал вечерта на 12 юни на бул. „Панония“, където водачът е блъснал паркирана кола. При тестване с техническо средство пробата му е отчела 2,24 промила алкохол.

Сигналът за произшествието е получен около 21:35 часа. Инцидентът е възникнал в посока от кръстовището с ул. „Д-р Бърни Бончев“ към кръстовището с ул. „Владикина“. Пристигналите на място полицейски служители са установили, че видинчанинът е управлявал собствения си лек автомобил „Фолксваген Поло“ с видинска регистрация.

Водачът е задържан в полицейския арест за срок до 24 часа. Той е отказал да даде проба за лабораторно изследване в МБАЛ „Света Петка“. Превозното средство е иззето по надлежния ред с протокол за доброволно предаване, а по случая е образувано бързо производство, допълват от областната дирекция, пише БТА.

На 26 януари беше задържан 33-годишен видинчанин за шофиране без книжка и за употреба на алкохол. Пробата му с дрегер отчела 1,48 промила.