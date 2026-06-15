Изправят пред съда пловдивчанин, спечелил над 2 млн. евро от разпространение на порно

Снимал 24-годишна жена с обещанието да й плаща по 10 000 долара на месец, но я измамил

Окръжната прокуратура в Пловдив внесе съд обвинителен акт срещу 23-годишния Митко Бошнаков, който ще отговаря по четири обвинения.

Първото е за създаването и разпространяването на порнографски материали, което се е случило в периода от април 2021 г. до 14 февруари 2025 г. в Лондон и Пловдив. Бошнаков снимал 24-годишна жена и публикувал нейни снимки и клипове в електронна платформа. Обещал и възнаграждение от 10 000 долара на месец, но не й плащал и така я ощетил с 465 000 щатски долара, което е измама в особено големи размери. Третото обвинение е, че е използвал електронния й дигитален портфейл и прибирал преведените от клиенти на порноплатформата средства. Така се сдобил с 2 280 618 щатски долара с равностойност 2 172 744 евро. Пренасочил парите по банкови сметки на свое дружество, за което също е предаден на съд.

Митко Бошнаков и пострадалата жена се запознали през 2021 г. в социалните мрежи, докато живеели в Лондон. И двамата са от Пловдив. Жената споделила, че семейството й имало финансови затруднения. Бошнаков обещал да помогне, направил й профил в интернет платформа с платен абонамент и започнал да публикува нейни снимки и видеоклипове с порнографско съдържание. Взел всички спечелени пари за себе си, прехвърлил ги в свои банкови сметки в България и с част от си закупил автомобили и имоти у нас.

Бошнаков е в ареста. Първоначално с него бяха задържани още трима души, но срещу тях няма внесен обвинителен акт.