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Пияна шофьорка отнесе пътен знак и блъсна две коли в Монтана

Камелия Александрова

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63-годишна жена водач, управлявала лек автомобил след употреба на алкохол, е задържана в Районно управление – Монтана.

На 14 юни около 22,30 ч. на бул. „Монтана" в областния град служители от сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Монтана спрели за проверка лек автомобил "Ауди А4" с монтанска регистрация, управляван от 63-годишна жена от град Монтана. Tя отнесла пътен знак, блъснала още две коли.

При направената й проба с техническо средство "алкотест" са отчетени 2,40 промила алкохол в издишания от нея въздух. Сформирана е група, която е извършила оглед на местопроизшествието, както и разпити на свидетели. Автомобилът не е иззет, тъй като е съпружеска собственост.

Нарушителката е задържана до 24 часа в РУ Монтана. По случая е образувано бързо производство по чл. 343б, ал. 1 от НК.

63-годишна жена водач, управлявала лек автомобил след употреба на алкохол, е задържана в Районно управление – Монтана.

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