15-годишен се обърна с мотор на пътя и се заби в мантинела

15-годишно момче се обърна на пътя и се заби в мантинела с мотор без регистрационен номер. Инцидентът станал в неделя около 16:22 часа на пътя между благоевградските села Покровник и Падеш, съобщиха от полицията.

Неправоспособен 15-годишен младеж от гр. Благоевград, управлявайки мотоциклет „Кавазаки", без поставен регистрационен номер, е загубил контрол над него, паднал е на пътното платно и се е ударил в предпазна мантинела. Младежът е пострадал с наранявания и охлузвания в областта на крайниците.