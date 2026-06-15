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Арест за мъж, откраднал пари и телефон от хотелски стаи

Тони Маскръчка

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Арестуваха мъж, откраднал пари и телефон от хотелски стаи. След проведени незабавни действия, от полицейски служители на Второ РУ-Благоевград е задържан 37-годишен благоевградчанин. Между 03:50 часа и 05:30 часа в петък той е извършил кражба на сумата от около 200 евро от рецепцията на хотел в гр. Благоевград, както и мобилен телефон от една от стаите му и мобилен телефон и сумата от около 550 евро от друга хотелска стая.

По случая е образувано досъдебно производство. На мъжа е постановено задържане за срок до 72 часа.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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