Арест за мъж, откраднал пари и телефон от хотелски стаи

Арестуваха мъж, откраднал пари и телефон от хотелски стаи. След проведени незабавни действия, от полицейски служители на Второ РУ-Благоевград е задържан 37-годишен благоевградчанин. Между 03:50 часа и 05:30 часа в петък той е извършил кражба на сумата от около 200 евро от рецепцията на хотел в гр. Благоевград, както и мобилен телефон от една от стаите му и мобилен телефон и сумата от около 550 евро от друга хотелска стая.

По случая е образувано досъдебно производство. На мъжа е постановено задържане за срок до 72 часа.