От 17 до 26 юни ще обработват срещу комари в Русе и населените места от общината

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Община Русе уведомява гражданите, че в периода от 17 до 26 юни 2026 г. ще бъдат извършени наземни обработки срещу комари на територията на общината, съобщиха от общинския пресцетър.

По график дейностите ще се проведат както следва:

• На 17.06.2026 г. – на територията на с. Николово и лесопарк „Липник";

• На 23.06.2026 г. – на територията на гр. Русе;

• На 24.06.2026 г. – на територията на гр. Мартен, с. Сандрово, с. Просена, с. Хотанца, с. Бъзън и с. Ястребово;

• На 25.06.2026 г. – на територията на кварталите ДЗС и „Образцов чифлик", както и в селата Червена вода, Ново село и Тетово;

• На 26.06.2026 г. – на територията на с. Басарбово, кв. „Средна кула", кв. „Долапите", с. Семерджиево и с. Долно Абланово.

Обработките ще се извършват във вечерните часове при подходящи метеорологични условия. За дезинсекцията ще бъдат използвани препарати, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването и безопасни за хора и животни при спазване на указанията за приложение.

Технологията на третиране включва използването на специализирана техника за разпръскване на топъл и студен аерозол с цел максимална ефективност на обработките.

При неблагоприятни метеорологични условия предвидените дейности ще бъдат отложени за първия подходящ ден, за което гражданите ще бъдат своевременно информирани.