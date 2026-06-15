ДПС с ново ръководство без Йордан Цонев, Хамид Хамид и Станислав Анастасов

Ново ръководство на ДПС избра Централният съвет на партията на едночасово заседание в днес. В него обаче не влизат знаковите депутати Йордан Цонев, Хамид Хамид и Станислав Анастасов.

Заседанието днес не беше обявено пред медиите, но няколко часа по-рано се появиха спекулации, че лидерът на движението Делян Пеевски ще подава оставка. Днес в София дойдоха представители на структурите от страната, депутатите и настоящото ръководство на партията, но никой от тях не говори пред медиите нито на влизане, нито на излизане. Около 14 часа някои започнаха да излизат, но и към този час водещите лица са в сградата. От пресцентъра заявиха пред медиите, че пресконференция няма да има, а за решенията ще се осведомят от прессъобщение.

Досега Йордан Цонев и Станислав Анастасов бяха заместник-председатели на партията. Цонев беше и един от първите, застанали на страната на Пеевски след разцеплението в ДПС преди две години.

Ето и пълния текст на прессъобщението:

Лидерът на ДПС Делян Пеевски направи промени в структурата и състава на ЦОБ на ДПС. Това се случи на проведеното редовно заседание на Централния съвет на ДПС днес, съобщиха от пресцентъра на партията.

Предложените промени са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС.

Чух хората и винаги ще ги чувам, каза лидерът, който подчерта, че е провел редица срещи и разговори с представители на структурите, членове и симпатизанти на ДПС в последните близо два месеца от проведените парламентарни избори.

Аз ще бъда най-отпред, и заедно с цялото ръководство ще защитим всеки, без значение дали е кмет, общински съветник или редови член и няма да допуснем никой да бъде несправедливо притискан и репресиран. Както подкрепихме кмета на Кърджали.

Делян Пеевски напомни на ръководствата от цялата страна, че за ДПС приоритет са хората и работата за тяхното благополучие. А силата на ДПС е в единството на партията и изпълнението на нейната мисия - хората на България.

Новоизбраният ЦОБ на ДПС :

Делян Пеевски, председател

Нида Ахмедов, зам.-председател

Халил Летифов, зам.-председател

Ерол Мюмюн, зам.-председател

Радослав Ревански, зам.-председател

Искра Михайлова - Копарова, зам.-председател

Айтен Сабри

Атидже Алиева-Вели

Танер Кабилов

Айджан Ахмед

Неджми Али

Мехмед Атаман

Хамди Илиязов

Ертен Анисова

Димитър Аврамов